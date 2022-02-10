РИАМО - 10 фев. В столице проведут ремонт двух памятников Федору Достоевскому, в ходе работ промоют, расчистят, устранят коррозию на бронзовых поверхностях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгорнаследие запланировало комплексный ремонт памятников выдающемуся писателю, классику русской и мировой литературы Федору Михайловичу Достоевскому. Первый небольшой, но любимый многими москвичами памятник-бюст находится на территории школы №1148 в Юго-Восточном административном округе», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что второе бронзовое изваяние писателя находится в центре Москвы, возле Российской государственной библиотеки. Работы по восстановлению монументов пройдут по заказу города и под контролем ведомства.

Специалисты промоют, расчистят, устранят коррозию на бронзовых поверхностях, а также восстановят естественный благородный налет на бронзе памятника. Помимо этого, специалисты займутся монументами из гранита, устранят на них сколы, заделают трещины и швы.

По завершении всех восстановительных работ памятники покроют специальным составом, который поможет защитить их от воздействия атмосферных осадков и загрязнений.