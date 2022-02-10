РИАМО - 10 фев. В реке Клязьма в Богородском городском округе нашли тело мертвого мужчины, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Происшествие случилось 9 февраля.

«Городской округ Богородский, село Балобаново. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Были организованы поиски по линии УВД. Найден в реке Клязьма мертвым», - рассказали в пресс-службе.

По данным спасателей, тело вытащила из воды водолазная группа ПСЧ «Мособлпожспас».