РИАМО - 10 фев. Во время поисков пропавшего мужчины в Одинцовском городском округе спасатели обследовали 900 м Москвы-реки от места его провала вниз по течению, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

В ночь на 6 февраля экс-замминистра юстиции России Владимир Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке. Мужчина вместе с транспортным средством провалился под лед на Москве-реке. Место разлома льда на водоеме и квадроцикл уже обнаружили. По данному факту ГСУ СК РФ по Московской области назначил проверку.

По данным регионального главка МЧС России, всего обследовано 8,07 тыс. кв. м. Из них с помощью видеокамер проверили 5,86 тыс. кв. м. Кроме того, 23 погружения совершили водолазы. Всего пробурили почти 1,3 тыс. лунок.

Поиски бывшего чиновника приостановили в 17:30 9 февраля. Их продолжат в четверг с 9:00.