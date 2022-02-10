РИАМО - 10 фев. В День святого Валентина, 14 февраля, в Подмосковье планируют пожениться около 50 пар, это в 2 раза больше, чем в тот же день в 2021 году, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ ЗАГС Московской области.

Свадьбы состоятся во дворцах бракосочетания. Кроме того, еще три пары будут регистрировать брак в парк-отеле «Русские сезоны» в Сергиево-Посадском городском округе.

В 2021 году 14 февраля во дворцах бракосочетания поженились 25 пар, то есть в два раза меньше, чем планируется в этом году.

День всех влюбленных отмечают 14 февраля во многих странах мира. На данный праздник принято вручать любимым подарки, цветы, конфеты, игрушки и открытки-валентинки.

Ранее психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова сообщала РИАМО, что в День святого Валентина уместно будет оказать дружеский или родственный знак внимания другу, коллеге или родственнику, несмотря на то, что этот день считается праздником романтичной, чувственной любви. Можно будет вручить нейтральный подарок без романтического подтекста близкому человеку со словами: «Ты же знаешь, как ты нам дорог».

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