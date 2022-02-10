РИАМО - 10 фев. Началась инженерная подготовка по сохранению и восстановлению территории в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты приступили к демонтажу дорожных покрытий и устройству траншей для прокладки инженерных сетей и коммуникаций — электроосвещения, водоснабжения, сетей связи. Ввиду особенностей территории и для минимизации воздействия на сложившуюся экосистему парка траншеи прокладываются под дорожками», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Он добавил, что работы частично будут выполнены с использованием установки для горизонтально направленного бурения, а также вручную с минимальным привлечением тяжелой техники. Во время работ для безопасности отдыхающих уберут сухостойные и поваленные деревья, чтобы это не мешало созданию новых дорожек, детских и спортивных площадок, а также других инфраструктурных объектов парка.

Во время восстановительных работ парк не будут закрывать целиком. Для жителей уже установлены транзитные пути, схемы которых появятся на входе в парк.

Работы уже ведутся около 1, 2, 3, 4 и 5 Иваньковских прудов и на участке Никольского тупика напротив Подводного клуба ЦСК ВМФ. Специалисты проводят топографическую съемку, очищают территорию от мусора и защищают стволы деревьев от возможных повреждений. ​

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