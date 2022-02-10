РИАМО - 10 фев. Специалисты приступили к восстановлению гидроизоляции основных конструкций, вентиляционных шахт и аварийных выходов в рамках модернизации коллектора «Можайский» в Западном административном округе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Модернизация коллектора ведется в соответствии с планом и будет выполнена в установленные сроки. На первых участках, где не требуется восстановление несущих конструкций, специалисты уже завершили подготовительные работы и приступили к восстановлению гидроизоляции», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Москоллектор» Павел Киселев.

Он добавил, что в ходе модернизации восстановят несущую способность 230 железобетонных плит перекрытия, проведут гидроизоляцию более 33,6 километра швов перекрытия, стен, мест примыкания люков, аварийных выходов и вентиляционных шахт.

Также будет проведена модернизация системы водоотведения, будет заменена ходовая дорожка, отремонтированы водовыбросные трубопроводы и дренажные колодцы.

Модернизация коллектора поможет восстановить подземное сооружение без проведения земляных работ и не нарушая внешний вид города. Для комфорта местных жителей специалисты будут выполнять работы без отключения коммуникаций и только в дневное время с использованием ручных электроинструментов и оборудования с низким уровнем шума. ​