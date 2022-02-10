РИАМО - 10 фев. В столице появятся 5 технопарков по программе создания мест приложения труда. Реализация девелоперских проектов позволит создать свыше 8,4 тыс. рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Промышленные технопарки появятся благодаря соглашениям, заключенным между городом и инвесторами в прошлом году по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК. Общий объем частных инвестиций в эти проекты составит почти 17 млрд рублей. Москва получит более 8,4 тысячи новых рабочих мест в четырех районах города», — сказал Ефимов.

Первое соглашение о создании промышленного технопарка по программе создания мест приложения труда заключили в июне 2021 года с АО «СЗ «Бадаевский», который входит в Capital Group. К январю 2024 года будет построен объект площадью как минимум 14,5 тыс. кв. м в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа. Инвестиции превысят 550 млн рублей. Еще одна организация, которая входит в структуры Capital Group, вложит свыше 4 млрд руб. в возведение технопарка в Зеленограде, чья площадь превысит 100 тыс. кв. м. Объект возведут в 2 этапа. Первую очередь планируют завершить к июлю 2023 года, вторую – к октябрю 2026 года. Эти два проекта позволят обеспечить порядка 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что специализированный застройщик «Северо-Восток Столицы» из структуры ГК «ФСК» построит еще один промышленный технопарк в Молжаниновском районе. Инвестор вложит в проект 1,1 млрд руб. Он получит льготу при возведении домов в жилом комплексе на Ленинградском шоссе. Площадь технопарка составит 20,7 тыс. кв. м. После ввода объекта в строй в октябре 2024 года там смогут работать 600 человек.

Компания «ПИК» построит еще 2 технопарка. Промышленный технопарк появится на территории бывшей промзоны «Бутово». Площадь объекта составит 57,4 тыс. кв. м. Там смогут работать 2,2 тыс. человек. В деревне Шахово в Троицком округе будет построен промышленный технопарк площадью 73,2 тыс. кв. м. 59,6 тыс. кв. м займут производственные помещения, офисы будут располагаться на 13,6 тыс. кв. м. В технопарке создадут 2,83 тыс. рабочих мест.

Программу создания мест приложения труда запустили в Москве в 2020 году. Программа нацелена на стимулирование комплексной застройки новых районов за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. В рамках программы застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования участка, где возводится жилье, если дополнительно инвестирует в возведение промышленного, социального, офисного, спортивного или торгового объекта, то есть в создание новых рабочих мест.

Столица заключила 17 соглашений в рамках этой программы.