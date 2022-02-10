РИАМО - 10 фев. Анонимные сообщения с угрозой минирования 20 объектов в трех городских округах поступили в Подмосковье 9 февраля, вызовы оказались ложными, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Из-за анонимных сообщений были эвакуированы 987 человек, из них 760 детей.

Анонимное сообщение с угрозой минирования 15 учебных заведений и трех детских садов в городском округе Орехово-Зуевский поступила в 10:00. По данным на 15:20, после проверки кинологов вызов оказался ложным. Учебный процесс не останавливали, эвакуацию не проводили.

Кроме того, в 10:30 поступила информация об угрозе минирования школы в Одинцовском городском округе. Из здания эвакуировали 800 человек, среди них 760 детей. По данным на 11:20, вызов оказался ложным.

Также в 18:20 поступило анонимное сообщение с угрозой минирования ТРЦ «Торговый квартал» в Домодедове. В результате эвакуировали 187 человек. После проверки, по данным на 19:55, вызов признан ложным.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>