РИАМО - 10 фев. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что информация о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой является спекуляцией, а награждение спортсменов откладывается из-за юридических последствий, сообщает Nation News.

«Да, вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями, но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга — тоже спекуляция», — отметил он.

Российские фигуристы завоевали золотую медаль в командном соревновании. Их должны были наградить 8 февраля, но церемонию отложили. Западные СМИ выпустили материал, в котором говорится, что это связано с сомнительным результатом допинг-теста российской фигуристки.

Позже стало известно, что, вероятней всего, речь идет о спортсменке Камиле Валиевой. Фигуристку не отстранили от личных соревнований.

Ранее эксперты призвали не верить недостоверным источникам и ждать заявления Российского олимпийского комитета.

Олимпиада проходит в Пекине. Она продлится до 20 февраля.

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