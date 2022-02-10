РИАМО - 10 фев. Опубликована закупка на капитальный ремонт МАДОУ №9 «Светлячок» в городском округе Реутов, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Реутов.

Согласно данным закупки, здание учреждения располагается по адресу: ул. Гагарина д. 20. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,9 млн руб.

Завершение капитального ремонта планируется в августе 2022 года.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что в 2022 году в зданиях 65 подмосковных школ и 19 детских садов проведут капитальный ремонт.