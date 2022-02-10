РИАМО - 10 фев. Опубликована закупка на строительство здания Солнечногорской подстанции скорой медицинской помощи на 15 бригад в смену, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Завершить строительство планируется в течение 9 месяцев с даты заключения контракта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность внимательного подбора застройщиков на медицинские объекты, а также контроля строительных работ.

Новые здания медучреждений возводятся в первую очередь там, где это особенно необходимо, в соответствии с наказами жителей региона.