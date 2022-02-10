РИАМО - 10 фев. В Подмосковье и столице до 23 часов 11 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей.

В четверг в Подмосковье и столице будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1 - плюс 3 градуса, по области — минус 2 - плюс 3 градуса.

В пятницу, 11 февраля, будет облачно, пройдут снег и мокрый снег, образуется гололедица. Ночью будет минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 1 – плюс 3 градуса.