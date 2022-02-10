РИАМО - 10 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Мытищи на электронных торгах реализовал земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба ведомства.

В аукционе по аренде участка площадью 1,2 тыс. кв. м в д. Новосельцево на улице Красносельской участвовало рекордное количество человек. 62 потенциальных арендатора боролись за объект под строительство частного жилого дома 4 дня.

В ходе торгов цена лота возросла с 69,7 тыс. до 14,4 млн рублей, что превысило стартовую цену в 207 раз. Победитель аукциона получил право арендовать участок земли на 20 лет.

Земельный участок имеет выгодную локацию и удобную конфигурацию. Населенный пункт, в котором он находится, расположен в 14 км от центра города Мытищи и в 10 км от Московской кольцевой автодороги, на берегу Клязьминского водохранилища и системы канала имени Москвы. В 3 км от деревни Новосельцево проходит Дмитровское шоссе.

Успешно проведенные торги уже принесли дополнительный доход в бюджет городского округа в размере задатка для участия в аукционе. В дальнейшем бюджет муниципалитета будет пополняться благодаря ежегодной арендной плате за участок.

Кроме строительства дома, на арендованной площади можно возвести гараж и другие подсобные сооружения.

Ознакомиться с характеристиками и документацией по всем земельным участкам под ИЖС, выставленным на торги в Подмосковье, можно на портале ЕАСУЗ.