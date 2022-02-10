РИАМО – 10 фев. Создание нового парка в Южнопортовом районе российской столицы, аналогичного Центральному парку в Нью-Йорке, положительно скажется на быте, досуге местных жителей и сможет стать востребованной частью города, сообщила РИАМО заместитель директора центра урбанистики университета «Сириус» по внешним коммуникациям Екатерина Тейдер.

Ранее в пресс-службе компании Level Group сообщили о создании в Южнопортовом районе Москвы аналога Центрального парка Нью-Йорка. Парковая зона площадью свыше 2 га появится в центре большого жилого квартала.

«Привлекает уникальность, и я думаю, что тут имелась в виду общая концепция некоторого центра притяжения в формате парка. Каждая культура и менталитет уникальны, и, я думаю, в процессе проектировки будут учтены текущий ландшафт и особенности менталитета», — сказала Тейдер.

Качество окружающей среды

пресс-служба Level Group

Она добавила, что у всех людей подобные общественные пространства востребованы всегда. Людям нравится иметь возможность в краткие сроки попасть зеленые зоны, это вопрос качества окружающей среды.

По ее словам, в период ограничений многие уехали из города, что объясняется естественной потребностью человека в свежем воздухе и природе.

Также она отмечает, что создание крупной парковой зоны в жилом районе положительно скажется на быте, досуге и моральном состоянии его населения.

«Когда мы говорим о вопросе качества (городской и окружающей среды – ред.), то тут прямая связь с созданием таких пространств, и есть вторая связь, которую редко рассматривают в таком формате – это повышение благосостояния и благополучия», — добавила Тейдер.

Она пояснила, что создание комфортных зеленых общественных пространств улучшает у людей психоэмоциональное состояние и формирует среду. В свою очередь, это работает на показатель ощущения человеком своего благополучия. По ее словам, наличие на таких территориях прогулочных пеших маршрутов положительно сказывается на здоровье населения.

«Создание парков само по себе имеет глобальное значение с точки зрения здоровья, если оно сформировано в сложившейся точке жилой застройки. Оно становится местом, которое люди ежедневно пересекают в ходе своих маршрутов», — сказала Тейдер.

Она добавила, что, чем естественнее сформирована среда и проще она внедрена в окружение, тем лучше эффект.

Тейдер отметила, что если при проектировании проекта будут отталкиваться от текущего пространства площадки, а не от аналогов, то можно будет обеспечить максимальную эффективность реализации.

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