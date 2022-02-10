РИАМО - 10 фев. Работы по капремонту завершили в терапевтическом корпусе Дмитровской областной больницы, там были отремонтированы все 4 этажа здания, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В здании провели замену фасада, кровли, инженерных коммуникаций. Также были проведены внутренние отделочные работы и установлены новые лифты.

«Для нас было важно, чтобы проведение ремонта не влияло на качество оказания медицинской помощи жителям, поэтому работы проводились поэтапно. На данный момент здесь созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и работы врачей. Установлена современная медицинская техника – КТ, МРТ, аппараты УЗИ, ИВЛ, реабилитационное оборудование для пациентов после инсульта, новая медицинская мебель», – сказала заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В данном корпусе Дмитровской больницы работают отделения реанимации и интенсивной терапии, неврологии, кардиологии, рентгенодиагностическое отделение. Также там функционирует региональный сосудистый центр, где оказывается медпомощь пациентам с инфарктами, инсультами и другими патологиями сердечно-сосудистой системы. В этот центр могут обратиться жители не только Дмитрова, но и соседних городских округов.