РИАМО - 10 фев. В четверг в Подмосковье и столице будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1 - плюс 3 градуса, по области — минус 2 - плюс 3 градуса.

Днем атмосферное давление составит 740 мм рт. ст., относительная влажность воздуха будет порядка 70%. Скорость юго-западного ветра — 3-8 м/с.

Чтобы улучшить самочувствие, жителям региона советуют уделять время отдыху и принимать лекарства, назначенные лечащим врачом.