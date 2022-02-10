РИАМО - 10 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность главы управы района Бибирево Михаила Пучкова, который занимал должность заместителя префекта Северо-Восточного округа, соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

В ноябре прошлого года столичный градоначальник освободил Сергея Юрьева от должности главы управы района Бибирево. Он занимал ее с 2019 года.

Район Бибирево находится на северо-востоке Москвы. В нем проживает порядка 150 тыс. человек. Район обладает развитой инфраструктурой.

Пучков родился в 1974 году в Москве. До этого назначения работал в управе района Отрадное, был главой управ районов Лианозово (2014-2017 гг.) и Северное Медведково (2017-2018 гг.). С ноября 2018 года работал в должности заместителя префекта Северо-Восточного административного округа Москвы.