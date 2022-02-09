РИАМО - 9 фев. В 2021 году в Подмосковье на оформление и обустройство сибиреязвенных скотомогильников направили более 16,9 млн рублей, всего в регионе их насчитывается 41, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Среди них 19 — бесхозяйные, еще 22 располагаются в ведении хозяйствующих субъектов.

3 находятся на частных земельных участках (Зарайск – 2, Луховицы – 1, который планируется к передаче в собственность Московской области).

Известно, что деньги направили на объекты, находящиеся в частной собственности или расположенные на землях лесного фонда.

Как отметил депутат Мособлдумы, председатель комитета регионального парламента по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, еще около 1 млн руб. направили на содержание скотомогильников, расположенных на земельных участках, не относящихся к землям лесного фонда.

«Основная проблема, с которой сталкиваются муниципалитеты, - оформление в собственность Подмосковья скотомогильников, расположенных на землях лесного фонда. Их необходимо выделить из федеральной собственности, что требует времени. Кстати, в мае 2021 года Мособлдума внесла изменения в закон. Уточнили понятия обустройства и содержания сибиреязвенных скотомогильников, чтобы было понятно, какие работы органы МСУ могут производить», - сказал Керселян.

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