РИАМО – 10 фев. В России 10 февраля отмечают День дипломатического работника, а ООН установила на эту дату Всемирный день зернобобовых.

День дипломатического работника в РФ

10 февраля в России профессиональный праздник отмечают дипломатические работники. Праздник был утвержден указом президента РФ 31 октября 2002 года.

Дата для праздника была выбрана из-за истории возникновения первого внешнеполитического ведомства страны – Посольского приказа. Самое ранее упоминание о нем датируется 10 февраля 1549 года.

После Октябрьской революции 1917 года в стране был создан Народный комиссариат по иностранным делам. В 1939 году создали Высшую дипломатическую школу, которая сейчас является Дипломатической академией МИД РФ. В 1944 году на базе Международного факультета МГУ основали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В 1946 году внешнеполитическому ведомству СССР вернули прежнее название – министерство иностранных дел.

После распада СССР в России действовал МИД РФ. С января 1996 года министерство возглавлял Евгений Примаков, с 1998 года – Игорь Иванов, с 2004 года по настоящий день – Сергей Лавров.

Всемирный день зернобобовых

Генеральная ассамблея ООН объявила 10 февраля Всемирным днем зернобобовых. Причиной для этого стала необходимость улучшать осведомленность о питательной ценности разнообразного рациона питания с зернобобовыми культурами и важности содействовать дальнейшему развитию устойчивого сельского хозяйства.

Зернобобовые – это одни из важнейших сельскохозяйственных культур по ряду причин. В них много питательных веществ, высокое содержание белка. Таким образом, они становятся идеальным источником белка в тех регионах мира, где мясо и молочные продукты недоступны по экономическим или физическим причинам.

День угощения домового

10 февраля в народе отмечали День угощения домового. Считалось, что если оставить домового без угощения, то из доброго хранителя домашнего очага он станет злым духом. После ужина оставляли за печкой горшок каши, который обкладывали горячими углями, чтобы каша для домового не остыла.

Домового считали добрым духом, который помогает дружной семье. Он мог иногда устраивать шалости, если ему что-то не нравился. Домовой пугал всех, кто не заботился о домашнем хозяйстве.

День памяти преподобного Ефрема Сирина

10 февраля православные христиане вспоминают преподобного Ефрема Сирина. В юности святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал иноком. Считалось, что он получил от бога дар премудрости.

Преподобный отец Ефрем прожил много лет и многих привел к спасению от грехов. Он был погребен в своей обители в сирийской пустыне.​