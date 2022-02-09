РИАМО - 9 фев. Возможность получить QR-код по результату теста на антитела к коронавирусу — это нужная мера, сообщил депутат Госдумы РФ, зампредседателя комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук (иммунолог) Сергей Леонов.

Он считает, что после нововведения люди смогут сдать нализы на антитела. Результаты можно будет увидеть на сайте Госуслуг.

«Насколько мне известно, сейчас по всей стране в том или ином виде действуют QR-коды. Вопрос не в том, сделал человек прививку или нет, вопрос – иммунизирован ли он, имеет ли иммунитет. Если человек переболел, у него есть иммунитет к коронавирусной инфекции, соответственно риск заражения меньше», – сказал Леонов в интервью радио Sputnik.

При получении кода результаты ПЦР-теста и сведения о перенесенном заболевании не нужны. Нововведения вступят в силу 21 февраля.

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