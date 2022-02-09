РИАМО - 9 фев. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о нападении на сотрудников магазина в подмосковной Истре, в результате которого погибла женщина-продавец. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Нападение на магазин «Пятерочка» в городском округе Истра произошло в ночь на среду. Грабители в масках, вооруженные рукоятками от топора, жестоко избили директора магазина, ее мужа и продавца-кассира. Последняя от полученных травм скончалась на месте. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали 4 мигрантов в возрасте от 18 до 40 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и пункту «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Мужчинам в ближайшее время будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее в пресс-службе торговой сети РИАМО сообщили, что ретейлер окажет всю необходимую помощь семье продавщицы, которую убили при ограблении магазина в Истре. Компания покроет все расходы на похороны, а также выплатит 1 млн рублей компенсации.

Разбойное нападение на магазин в Истре. ВИДЕО>>