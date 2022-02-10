РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» с четверга приглашает жителей Люберец на онлайн-обучение по раздельному сбору мусора «Разрушители мифов: про отходы», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Курс запускают совместно с Центром экономии ресурсов. Мастер-классы проводят бесплатно. Чтобы присоединиться к обучению, необходимо пройти по ссылке: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mzDnAyn9T8mkSV_Zn2XuoA. Занятия длятся по 45 минут. Участникам расскажут о современных технологиях переработки отходов, сортировке в домашних условиях и экологичном образе жизни.

Курс проведет эксперт в области обращения с отходами, руководитель Центра экономии ресурсов Алина Кольовска.

Занятия пройдут 10 февраля с 18:30 до 19:30, 17 февраля с 18:30 до 19:30 и 24 февраля с 18:30 до 19:30.​