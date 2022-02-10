РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Комплексная проверка системы оповещения населения пройдет в Балашихе в четверг, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

С 11:00 до 11:30 будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения с практическим перехватом телевизионного канала 360 и передачей заставки, «бегущей строки» и речевого сообщения «техническая проверка».

Жителей призвали соблюдать спокойствие и заниматься повседневными делами.

Для разъяснения возникших вопросов можно обратиться по телефонам: 8(495)529-21-54, 8(498)662 43-58, 8(495)524-41-12.