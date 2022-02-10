РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. На территории Ледового дворца в Балашихе в четверг пройдет выездная акция #Капляжизни по сбору донорской крови для оказания медпомощи онкобольным детям Подмосковья, всех желающих ждут с 9:00 до 12:00 на ул. Парковой, 2 (Восточная трибуна), сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Донорская акция проводится в канун Международного дня защиты онкобольного ребенка.

Доноров ждет денежная компенсация в размере 769,70 рубля, справка для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработанной платы; полезный завтрак; вкусный обед; фотосъемка и беспроигрышная лотерея с подарками.

В связи с санитарно-эпидемиологическим режимом запись на донацию осуществляется по телефону: 8(967)289-58-86; по ссылке на регистрацию, которая указана в шапке профиля @silavery_donor.