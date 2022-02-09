РИАМО - 9 фев. По мнению иммунолога Николая Крючкова, потребность в сертификатах для людей, имеющих антитела, действительно есть, однако их срок действия должен зависеть от количества антител, сообщает «Вечерняя Москва».
В ином случае человек не будет реально защищен от заболевания, считает доктор.
Крючков подчеркнул, что, хотя многие переболели коронавирусом, они не зарегистрировали свое заражение. И даже если к ним приходил врач, ПЦР-тест мог быть не сделан или сделан слишком поздно.
«Соответственно, они не могут в России «легализоваться», получить сертификат российского образца, выданный на основе зарубежного сертификата. А антитела у них есть. Да, это малочисленная группа, но она есть, это не очень справедливо», — добавил он.
Ранее федеральный Минздрав выпустил приказ, в соответствии с которым с 21 февраля россияне смогут получать QR-коды при положительном тесте на антитела к Covid-19.
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