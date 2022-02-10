РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. В Мытищинской картинной галерее в четверг в 16:00 пройдет открытие выставки живописца, академика Российской академии художеств Алексея Буртасенкова, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Именитый московский художник, обладатель множества регалий представит свою персональную выставку «Под открытыми небесами». Около 70 работ, в основном пейзажи, будут представлены в галерее по 20 марта.

Адрес галереи: г. Мытищи, ул. Мира, 7. Телефон: +7(498)720-54-40.