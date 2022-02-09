РИАМО - 9 фев. У жителей Подмосковья осталась неделя на то, чтобы сдать свою новогоднюю ель в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акцию проводят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На сегодняшний день на пункты приняли около 60 тыс. новогодних деревьев. Весь объем собранных елей сразу отправляют на вторичную переработку.
Главная задача акции — повысить объем отходов для переработки вторсырья, а также утилизировать деревья правильно. Их превращают в щепу, которую используют для компоста и производства почвогрунта.
Еще щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области.
Жителям также напомнили, что дерево, которое сдают в переработку, должно быть без лишних предметов — игрушек, мишуры, искусственного снега, блесток, скотча, веревок или пленок.
Площадки для сдачи новогодних елок на переработку в Подмосковье можно посмотреть на карте>>
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