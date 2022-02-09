РИАМО - 9 фев. У жителей Подмосковья осталась неделя на то, чтобы сдать свою новогоднюю ель в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Акцию проводят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На сегодняшний день на пункты приняли около 60 тыс. новогодних деревьев. Весь объем собранных елей сразу отправляют на вторичную переработку.

«Наша задача, помимо заботы об экологии, создать комфортные условия для жителей, избежать захламления крупногабаритными отходами контейнерных площадок многоквартирных домов, поддержать на них порядок», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Главная задача акции — повысить объем отходов для переработки вторсырья, а также утилизировать деревья правильно. Их превращают в щепу, которую используют для компоста и производства почвогрунта.

Еще щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области.

Жителям также напомнили, что дерево, которое сдают в переработку, должно быть без лишних предметов — игрушек, мишуры, искусственного снега, блесток, скотча, веревок или пленок.

Площадки для сдачи новогодних елок на переработку в Подмосковье можно посмотреть на карте>>