РИАМО - 9 фев. По результатам первого месяца 2022 года на территории Подмосковья зарегистрировали 5,7 тыс. преступлений, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В январе при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» в Подмосковье раскрыто 112 преступлений. За первый месяц 2022 года в Московской области установлено 1 947 камер видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный регион»», - рассказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он отметил, что в настоящий момент в Московской области функционируют более 84,3 тыс. камер, которые помогают обеспечивать жителей. В январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Подмосковье число квартирных краж сократилось на 16,1%, краж транспортных средств – на 26,8%, количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 18%, число грабежей на 9,8%, незаконный оборот наркотиков сократился на 8,8%.

Кроме того, на 4,6% уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Тем не менее, в январе 2022 года в регионе отмечено увеличение количества мошеннических операций - на 36,5%, убийств – на 85% и преступлений, совершенных иностранными гражданами, - на 9,6%.