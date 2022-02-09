РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 фев. Домодедовский лицей №3 вошел в число 60 школ-флагманов Московской области, сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.
«Домодедовский лицей им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова вошел в число 60 школ-флагманов Московской области. Программа флагманских школ запущена по инициативе губернатора», — написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ежокин вместе с директором лицея обсудили концепцию развития школы. По итогам прошлого учебного года лицей вошел в топ-100 школ Московской области, стабильно показывает высокие результаты по всем параметрам. Ученики стабильно показывают высокие результаты на ЕГЭ и олимпиадах.
Он также добавил, что среди задач флагманской школы ежегодное повышение квалификации педагогов, чтобы в дальнейшем транслировать в школах лучшие практики, в том числе региональные. Учителя должны быть наставниками для молодых специалистов.
Лицей сотрудничает с МГОУ, принимает студентов для прохождения практики. Ежокин отметил, что важно продолжить этот опыт.
«В новые школы нужны молодые педагоги, важно заниматься этим вопросом заблаговременно», — заключил глава округа.
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