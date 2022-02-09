РИАМО - 9 фев. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что паниковать об отстранении фигуристки Камилы Валиевой из-за сомнительной допинг-пробы не стоит, так как какой-либо официальной информации на эту тему нет.

По ее словам, нет официального ответа от Международного олимпийского комитета и организации, которая берет допинг-пробы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Вот когда будет официальное заявление, тогда будем обсуждать, особенно это касается британской прессы. И скандал не вокруг Валиевой, а вокруг сомнений, которые показали пробы на допинг. Все остальное — «бабка надвое сказала», — считает Роднина.

Ранее СМИ сообщили, что награждение российских фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине перенесли. Причиной этого мог стать тест на допинг 15-летней спортсменки Камилы Валиевой. У нее обнаружили микродозу вещества, которое не разрешается использовать спортсменам.

В настоящий момент по факту инцидента идут юридические консультации. Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13:00 по пекинскому времени (08:00 мск).

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