РИАМО - 9 фев. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России разогналась за январь до 8,73%. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В месячном выражении рост потребительских цен зафиксирован в 32 из 85 регионов страны.

Больше всего за январь 2022 года подорожали капуста (+15%), огурцы (+13,3%), помидоры (+12,7%). Кроме того, на 2,8% выросла стоимость макарон, сахар вырос в цене на 2,6%, а гречка — на 2%.

При этом апельсины подешевели на 4,4%, а яица — на 3%. Лидером снижения цен является газомоторное топливо — 3,8%.

Реальные доходы россиян в 2021 году превысили на 3,1% показатели предыдущего года, когда был зафиксирован спад на 1,4%.

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