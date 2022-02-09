РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 фев. В микрорайоне Южный городского округа Домодедово в среду начались работы по установке дорожных знаков, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Сегодня в микрорайоне Южный начались работы по установке дорожных знаков согласно новому проекту организации дорожного движения», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в конце февраля начнут работать парконы, которые установят на общественном транспорте. Оборудование будет автоматически выявлять нарушителей правил парковки. Эти меры помогут бороться с неправильной парковкой большегрузных и легковых автомобилей.