РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Капсулу времени в фундамент будущей школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Ольгино в Балашихе заложили в 2021 г. Строительство объекта планируют завершить до конца текущего года, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

В среду Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, депутаты городского совета, руководители предприятий, общественники, ветераны, почетные жители Балашихи.

В 2021 году в городском округе открылось 3 новых школы. Школа на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Первомайский позволила убрать вторую смену в гимназии им. Баландина. Вторая смена ушла и из школы №8 в микрорайоне Южное Кучино благодаря пристройке на 600 мест. Также 1 сентября открылось второе здание гимназии №11 на 900 мест в Саввине.

«С 2017 года численность обучающихся увеличилась с 75 до 95 тыс. человек. Поэтому нам важно увеличивать темпы и масштаб строительства новых учреждений. Благодаря системной работе в последние 5 лет нам удалось открыть 8 новых школ. И все это не небольшие объекты, а современные образовательные комплексы со всем необходимым оборудованием, просторными классами, спортивными и актовыми залами», - сказал Юров.

В будущем году в Балашихе планируют открыть еще 6 школ. Идет подготовка к открытию второго здания школы №6 в Саввине на 550 мест. Ведется оснащение школы на 1,6 тыс. мест в Павлине. Также откроется самая большая школа в округе - на 1775 мест - в жилом комплексе «Измайловский лес».

Юров добавил, что в 2021 году в рамках президентского проекта «Современная школа» вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и учениками была заложена капсула времени в фундамент будущей школы в Ольгине на 1,1 тыс. мест.

«Планируем завершить ее строительство до конца 2022 года. Началось строительство еще одной большой школы на 1,1 тыс. мест в Саввине. И уже в ближайшее время приступим к строительству второго здания школы в жилом комплексе «Леоновский парк», - отметил Юров.

Система образования городского округа постоянно развивается и совершенствуется. Она включает в себя более 60 школ и 100 детских садов, целый ряд учреждений дополнительного образования.