РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Жители поселка Октябрьский подмосковных Люберец в среду высказали свои пожелания по благоустройству Томилинского лесопарка, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Жители задают вопросы про лыжероллерную трассу — будет она или нет, потому что люди хотят кататься на лыжах, на роликах. В том числе спрашивают, какая будет инфраструктура», — сказал директор МУ «Парк культуры и отдыха» Алексей Орлов.

Он добавил, что лес рубить не будут. Проект разработают с максимальным сохранением существующего ландшафта и зеленых насаждений. Также будет проводиться оздоровление леса — удаление аварийных и сухостойных деревьев, которые подлежат вырубке.

«Цель нашей сегодняшней встречи — до момента начала проектирования собрать мнения жителей, чтобы проектировщикам выдать правильное техзадание», — добавил Орлов.

По его словам, стандарты проектов лесопарковых зон отличаются от парковых.

Жители выступили с предложением установить амфитеатр для проведения праздников, адаптировать дорожки в лесопарке для любителей бега и скандинавской ходьбы. Также участники обсуждений просят оборудовать зоны отдыха для подростков, деревянную детскую игровую площадку. Жители против асфальтированных дорог и торговых точек. На территории лесопарка просят установить туалеты, элементы освещения и организовать регулярную уборку. Кроме того, владельцы собак предложили построить площадку для выгула и дрессировки домашних животных. Также жители просят очистить водоемы от грязи.

Проектирование планируется начать в 2022 году. Благоустройство хотят провести за 2 года.