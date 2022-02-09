РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. За последние 5 лет в медучреждения Балашихи было привлечено 305 врачей, среди которых 18 педиатров, 31 терапевт участковой службы. В текущем году эта работа продолжится, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

В среду Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, депутаты городского совета, руководители предприятий, общественники, ветераны, почетные жители Балашихи.

По словам Юрова, за последние 5 лет в Балашиху было также привлечено 316 человек медперсонала.

«Для врачей 15 категорий, среди которых терапевты, педиатры, фельдшеры, действует такая мера поддержки, как компенсация расходов на съемное жилье. 29 человек из Балашихи воспользовались этой возможностью, всего было компенсировано расходов на общую сумму больше 2 млн рублей», - сказал Юров.

Он добавил, что с 1 января 2022 года по поручению губернатора региона назначены доплаты водителям скорой помощи - по 7 тыс. рублей в месяц, водителям неотложек - по 5 тыс. рублей, администраторам и операторам регистратур поликлиник - по 7 тыс. рублей в месяц.

«Нам необходимо и дальше совместно с министерством здравоохранения, нашими руководителями медучреждений проводить работу по поиску врачей, работать с высшими учебными заведениями, реализовывать меры поддержки молодых специалистов, делать все для того, чтобы наши поликлиники были обеспечены врачами в полном объеме», - заключил Юров.