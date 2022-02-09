РИАМО - 9 фев. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев удивлен фактом, что информация о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой, который был взят в декабре 2021 года, появилась сейчас.

Ранее СМИ сообщили о том, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх - 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой. Допинг-тест российской фигуристки показал наличие запрещенной субстанции в микродозе. При этом допинг-пробы девушка сдавала еще в декабре прошлого года. Предварительно, речь идет о веществе триметазидин.

«Если проба Валиевой взята в декабре, зачем <...> ждали завершения командного турнира в Пекине, чтобы о допинге объявить? <...> И куча вопросов к людям, которые работают с Валиевой в группе Тутберидзе», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Также СМИ писали о том, что Валиеву могут отстранить от одиночных соревнований, а российских фигуристов — лишить выигранных 7 февраля золотых медалей. Официальной информации об этом пока нет.

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