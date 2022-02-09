РИАМО - 9 фев. Посмотреть график техобслуживания газового оборудования на 2022 год жители Подмосковья могут на сайте «Мособлгаза», достаточно лишь указать адрес домовладения, сообщает пресс-служба компании.

Техническое обслуживание оборудования нужно проводить не реже 1 раза в год. Это необходимо для того, чтобы контролировать степень изношенности газового оборудования и не допустить аварий.

Заключить договор с «Мособлгазом» можно через личный кабинет клиента, по телефону горячей линии: 8(800)200-24-09 или в одном из офисов обслуживания клиентов.

Собственники самостоятельно заключают договор со специализированной организацией.

Помимо контроля за исправностью газовых приборов на собственнике также лежит ответственность за его эксплуатацию. К газовому оборудованию всегда следует относиться с особым вниманием и следовать простым правилам безопасности.

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