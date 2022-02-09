РИАМО - 9 фев. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы провели операцию «Такси». Специалисты проверили более 27 тыс. транспортных средств города, каждое седьмое оказалось неисправным, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе операции было выявлено свыше 3 тыс. фактов управления машиной с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками. В 800 случаях таксисты вовсе работали без документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

Также специалисты обнаружили более 3,8 тыс. фактов управления такси с неисправностями — то есть в каждом седьмом случае. Обязательную для такси процедуру техосмотра не прошли 287 автомобилей.

Кроме того, нарушения были выявлены и в отношении самих водителей. Так, свыше 700 таксистов были привлечены к административной ответственности за неуплаченный штраф. В 508 случаях были составлены протоколы о проезде перекрестков на запрещающий сигнал.

По нарушениям правил парковки и стоянки было составлено 270 протоколов. Также специалисты выявили 35 фактов управления машиной с признаками опьянения, а 29 раз таксисты попадались при выезде на полосу встречного автомобильного движения.

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