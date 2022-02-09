РИАМО - 9 фев. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Одинцовском городском округе заключено 8 контрактов на приобретение квартир для семей, переселяющихся из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Всего по данным контрактам в новые квартиры в ЖК «Восточный» в Звенигороде переедут 29 человек. Расселению подлежат 395 кв. м аварийного жилья.

Запланированный к расселению дом 35 расположен в п. Санаторий Поречье. Завершить переселение планируется в III квартале 2022 года.

Расселение аварийного жилфонда, который получил такой статус до 1 января 2017 года, ведется по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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