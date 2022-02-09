РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Важнейшей задачей для Балашихи остается строительство и открытие многопрофильной городской больницы на 1135 коек в микрорайоне Ольгино, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

В среду Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, депутаты городского совета, руководители предприятий, общественники, ветераны, почетные жители Балашихи.

«Вместе с населением растет потребность и в медицинских учреждениях в шаговой доступности. За 5 лет в Балашихе построили и открыли 6 новых поликлиник: в микрорайонах Авиаторов, Дзержинского, Гагарина, Павлино, в ЖК «Измайловский лес». В микрорайоне Заря работает медучреждение общей мощностью более 2 тыс. посещений в смену», - сказал Юров.

Он добавил, что в 2021 году детскую поликлинику в микрорайоне Железнодорожный перевели в новое помещение на улице Главой, открыли второе отделение Балашихинской областной больницы после замены лифтов. За 5 лет было отремонтировано 23 медучреждения. В этом году приступят к долгожданному ремонту травмпункта и поликлиники №3 на проспекте Ленина.

По его словам, важнейшей задачей остается открытие и строительство многопрофильной городской больницы на 1135 коек в микрорайоне Ольгино.

«Мы освободили земельный участок, где раньше находился заброшенный госпиталь КГБ, и включили объект в программу Московской области. В 2020 году начали проектирование. В 2021 году проект был готов и прошел экспертизу. В настоящий момент документы направлены в Минздрав РФ и министерство финансов», - сказал Юров.

Он добавил, что в составе больницы будут функционировать 6 блоков: 2 хирургических, центральный с приемным отделением, реанимацией и операционными, терапевтический, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр. Объект здравоохранения оборудуют современной техникой, которая позволит проводить диагностику и лечение широкого спектра заболеваний.