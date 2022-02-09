РИАМО - 9 фев. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что новый симптом штамма коронавируса омикрон не требует специального лечения.

По его словам, специалистам стоит еще проверить информацию о том, что омикрон вызывает гиперестезию (повышенная чувствительность, вызывающая болезненные ощущения - ред.). Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Однако, даже если новый симптом подтвердится, это никак не скажется на лечении коронавируса, так как методов лечения Covid-19 сейчас не существует», — сказал он.

Также доктор добавил, что повышенную чувствительность не стоит как-то специально лечить.

«Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего — терпеть. Потому что любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы. Так что нравится, не нравится — терпи моя красавица», — сказал врач.

Ранее доктор Мясников рассказал о «мужском» симптоме онкологии.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>