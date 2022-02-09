РИАМО - 9 фев. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что новый симптом штамма коронавируса омикрон не требует специального лечения.
По его словам, специалистам стоит еще проверить информацию о том, что омикрон вызывает гиперестезию (повышенная чувствительность, вызывающая болезненные ощущения - ред.). Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Также доктор добавил, что повышенную чувствительность не стоит как-то специально лечить.
«Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего — терпеть. Потому что любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы. Так что нравится, не нравится — терпи моя красавица», — сказал врач.
Ранее доктор Мясников рассказал о «мужском» симптоме онкологии.
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