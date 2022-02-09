РИАМО - 9 фев. Учебно-тренировочный центр по развитию автотуризма создадут в Коломне, решение приняли во время межрегионального форума «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие прошло 4 февраля на территории арт-квартала «Патефонка» в Коломне. Его программу посвятили собственникам и персоналу кемпингов, представителям смежных объектов.

Также на мероприятии поговорили о планах проведения на постоянной основе отраслевых мероприятий для развития отдельных сегментов, например, производства специальной техники для автотуристов, проведения фестивалей для тех, чей образ жизни связан с автотуризмом.

Еще специалисты договорились продолжить совместную работу по продвижению концепции расширенного понятия «автотуризм» и использованию его как в округе, так и в Подмосковье в целом.

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