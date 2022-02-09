РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. В 2021 году администрации Балашихи благодаря совместной работе с налоговыми органами и прокуратурой удалось на 700 млн рублей увеличить доходы муниципального бюджета, сообщил глава округа Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

В среду Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, депутаты городского совета, руководители предприятий, общественники, ветераны, почетные жители Балашихи.

«Для нас важная задача - мобилизация доходов бюджета, эффективное использование городского имущества. Благодаря совместной работе с налоговыми органами, прокуратурой нам удалось существенно увеличить собственные доходы городского бюджета. По сравнению с прошлым годом - на 700 млн рублей, а за 5 лет - более чем на 30%», - сказал Юров.

Он добавил, что увеличить доходы удалось за счет эффективного использования городского имущества. Дополнительные средства позволяют реализовывать новые проекты и уже существующие в более сжатые сроки.

Общий бюджет городского округа в 2021 году составил более 18 млрд рублей с учетом правительственных субсидий.