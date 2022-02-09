РИАМО - 9 фев. В традиционной зимней гонке «Лыжня России» в Подмосковье примут участие порядка 15 тыс. человек старше 9 лет. Для них подготовили дистанцию в 10 км. Мероприятие пройдет в Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«В этом году «Лыжня России» отметит свой 40-летний юбилей. Это наше уже традиционное мероприятие, в котором принимают участие целыми семьями. Лыжные гонки традиционно пользуются большим интересом у жителей Подмосковья», - рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что «Лыжня России» может считаться одним из самых масштабных лыжных стартов. Это событие воспринимается не столько как соревнование, сколько как встреча людей, разделяющих общие интересы.

«Лыжня России» стартует 12 февраля. Участников ждут на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» по адресу: мкр. Планерная, владение 1.

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