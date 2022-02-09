РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Предприятия и организации Балашихи увеличили объем отгруженной продукции в 2021 году, рост составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям муниципалитета.

В среду Юров отчитался перед жителями Балашихи о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов. Владимир Шапкин, Николай Черкасов, депутаты городского совета, руководители предприятий, общественники, ветераны, почетные жители Балашихи.

«Основные факторы, повлекшие увеличение темпов роста, - заключение крупных контрактов, в том числе по гособоронзаказу, освоение новых видов продукции, более эффективное использование имеющихся мощностей. К концу прошлого года нашим крупным предприятиям удалось выполнить весь объем госзаказов. Значительный рост произошел в сфере производства готовых металлических изделий и средств дезинфекции», - сказал Юров.

Он добавил, что в 2021 году балашихинские градообразующие заводы - «345-й механический завод», авиакорпорация «Рубин», Научно-исследовательский инженерный институт (НИИИ) - увеличили уровень производства и продолжили реализацию начатых инвестиционных проектов. Так, НИИИ 16 февраля планирует открыть новую линию по производству гражданской продукции для здравоохранения, а компания «Роквул» провела модернизацию производства.

«В 2021 году увеличился объем отгрузки предприятиями сферы химического производства - ЗАО «Акзо Нобель Декор», АО «Линде Газ Рус», завод ПАО «Криогенмаш» восстановил объемы по производству машин и оборудования, предприятие стало первым в стране членом Всемирного водородного совета - крупнейшей международной деловой ассоциации. Объемы производства увеличили такие компании, как ООО «Парламент Продакшн», ООО «КОФ «Палитра» и многие другие», - подчеркнул Юров.

В минувшем году на полную мощность вышло производство корпуса АО «Ретиноиды», открытого в 2020 году. Предприятие позволило создать 152 рабочих места. Инвестиции составили 1 млрд рублей. Сегодня новейшее оборудование позволяет выпускать 10 млн упаковок в год.

С 2017 года в Балашихе создали более 11,5 тыс. рабочих мест, из них почти 2,5 тыс. только в 2021 году.