РИАМО - 9 фев. В 2021 году более 8,5 млн поездок совершили пассажиры на автобусах «Мострансавто» до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Больше всего пассажиров проехало на маршруте №441 «Жуковский (5 м/р) – м. Котельники» - свыше 850 тыс. поездок.

Самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты жителя Подмосковья и москвича, которыми воспользовались более 3,2 млн раз.

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