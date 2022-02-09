РИАМО - 9 фев. Российскую фигуристку Камилу Валиеву на фоне подозрений в нарушении антидопинговых правил могут не допустить до личного турнира ОИ-2022 в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

Награждение российских фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине перенесли. Известно, что причиной этого мог стать тест на допинг 15-летней спортсменки Камилы Валиевой.

Проба, взятая у спортсменки, показала наличие неопределенного вещества, которого не должно быть в организме спортсменов. Специалисты выясняют, что это за вещество.

По данным источников, девушку отстранят от соревнований. Но решение о сроке наказания или оправдании могут огласить только после окончания Олимпиады. Также известно, что сборную ОКР могут лишить золотых медалей командного турнира.

Валиева начала профессионально заниматься спортом наравне со взрослыми полгода назад. С тех пор ей удалось установить несколько мировых рекордов и стать чемпионкой Европы.

Кроме того, Валиева — первая одиночница в истории фигурного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 за общую сумму баллов на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

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