РИАМО - 9 фев. В Минздраве РФ подтвердили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице, у него диагностирован штамм коронавируса омикрон, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным ведомства, Жириновский лечится в ЦКБ со 2 февраля. Состояние политика врачи оценивают как стабильное.

Ранее СМИ сообщали, что лидер ЛДПР заразился коронавирусом и у него было диагностировано 50-75% поражение легких. Кроме того, сообщалось, что Жириновского подключили к ИВЛ, так как его состояние близко к критическому.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин при этом опровергал информацию о госпитализации главы партии. По его словам, Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

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