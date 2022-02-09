РИАМО - 9 фев. В Минздраве РФ подтвердили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице, у него диагностирован штамм коронавируса омикрон, сообщает Федеральное агентство новостей.
По данным ведомства, Жириновский лечится в ЦКБ со 2 февраля. Состояние политика врачи оценивают как стабильное.
Ранее СМИ сообщали, что лидер ЛДПР заразился коронавирусом и у него было диагностировано 50-75% поражение легких. Кроме того, сообщалось, что Жириновского подключили к ИВЛ, так как его состояние близко к критическому.
Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин при этом опровергал информацию о госпитализации главы партии. По его словам, Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии