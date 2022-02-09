РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Троих 19-летних жителей Подольска подозревают в совершении серии краж из магазинов Тульской области, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тульской области.

Кражи проходили в сетевых магазинах Тулы, а также Ясногорского и Алексинского районов Тульской области. Молодых людей подозревают в похищении алкоголя, продуктов питания, посуды и кондитерских изделий.

Безработным жителям Подольска инкриминируют 6 эпизодов краж из магазинов в этом году. Полицейские выявили молодых людей после просмотра записей камер видеонаблюдения и других оперативных мероприятий. Подозреваемые уже дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Также полицейские проверяют молодых людей на причастность к другим фактам хищения имущества.