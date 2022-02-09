красРИАМО - 9 фев. Полицейские Одинцовского городского округа провели конкурс «Спасем жизнь вместе» для учеников местной школы №3, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Встреча прошла в рамках Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

С ребятами поговорили о правилах безопасности, важности спорта в жизни, а также посещения различных кружков и секций.

Также детям напомнили, что важно всегда иметь свое мнение и не поддаваться на уговоры кого-либо попробовать неизвестные вещества, ведь они плохо сказываются на организме.

После этого школьники изобразили на бумаге свое собственное понимание темы «Спасем жизнь вместе».